L'Espagne réaffirme son soutien à Ramallah et sa position critique envers Israël

Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a réaffirmé mercredi la position ferme de son pays face au conflit israélo-palestinien, annonçant une série de mesures visant à soutenir la cause palestinienne et à maintenir la pression sur le gouvernement israélien.

Dans son discours de rentrée politique, le leader socialiste a déclaré que l'Espagne continuerait à faire pression sur le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou par le biais de la Cour pénale internationale (CPI). Cette annonce intervient alors que le procureur de la CPI a récemment demandé des mandats d'arrêt contre Netanyahou et d'autres dirigeants, tant israéliens que du Hamas, pour des allégations de "crimes de guerre" à Gaza. Sánchez a également annoncé l'organisation d'un premier sommet bilatéral hispano-palestinien avant la fin de l'année, une initiative qui marque une nouvelle étape dans le rapprochement entre les deux pays. Ce sommet, qui devrait donner lieu à la signature de plusieurs accords de coopération, fait suite à la récente reconnaissance de l'État palestinien par l'Espagne, une décision prise conjointement avec l'Irlande et la Norvège en mai dernier. Le chef du gouvernement espagnol a par ailleurs promis de poursuivre le soutien de son pays au peuple de Gaza et à l'UNRWA, l'agence des Nations unies pour les réfugiés palestiniens. La position de Madrid n'est pas sans conséquences sur ses relations avec Israël. Les rapports entre les deux pays sont actuellement au plus bas, la reconnaissance de l'État palestinien ayant encore accentué les tensions existantes. Malgré les assurances de Sánchez que cette décision n'était pas dirigée contre Israël, elle a néanmoins entraîné une détérioration significative des relations bilatérales. Ces déclarations interviennent alors que le conflit à Gaza, déclenché par l'attaque du Hamas le 7 octobre dernier, se poursuit. Cette attaque avait causé la mort de plus de 1 200 personnes en Israël, principalement des civils, et entraîné la prise d'otages dont certains sont toujours détenus à Gaza. L'Espagne, aux côtés d'autres nations, s'est également jointe à la procédure intentée par l'Afrique du Sud contre Israël devant la Cour internationale de Justice pour violation présumée de la Convention sur le génocide.