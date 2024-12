L'ex-otage Yehudit Raanan implore Trump d'agir pour les 100 otages encore captifs du Hamas

Dans un entretien chargé d'émotion à Mar-a-Lago en Floride, Yehudit Raanan, première otage libérée par le Hamas, a rencontré lundi Donald Trump pour plaider la cause des otages encore retenus à Gaza. Cette rencontre intervient une semaine après l'avertissement lancé par l'ancien président sur Truth Social, où il menaçait de "conséquences infernales au Moyen-Orient" si les otages n'étaient pas libérés avant son investiture.

"Je vous fais confiance pour faire tout ce qui est en votre pouvoir afin de ramener les cent otages chez eux", a déclaré Raanan à Trump, lui offrant un dessin qu'elle a réalisé avant de partager son témoignage sur sa captivité à Gaza. Son message était clair : ramener les vivants pour leur réhabilitation et permettre aux familles d'enterrer dignement leurs morts sur leur terre.

Yehudit Raanan et sa fille Natalie, toutes deux citoyennes américano-israéliennes, avaient été enlevées le 7 octobre lors de l'attaque de leur domicile à Nahal Oz. Leur libération, survenue le 20 octobre, avait été suivie d'un appel du président Biden quelques minutes après leur retour en Israël. "Le travail ne fait que commencer, nous devons ramener tout le monde à la maison immédiatement", avait-elle alors répondu au président américain. Cette rencontre entre Raanan et Trump s'inscrit dans un contexte diplomatique tendu, alors que les efforts pour la libération des otages restants s'intensifient. L'ultimatum lancé par Trump sur les réseaux sociaux, qualifié d'"audacieux" par certains commentateurs pour sa claire distinction entre "les bons et les méchants", illustre la pression croissante sur le Hamas pour la libération des otages restants.