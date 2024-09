L'industrie de la défense en ébullition : de l'Égypte au Japon, un monde en pleine mutation

Le Caire a fait sensation la semaine dernière en organisant son tout premier salon aérien, un événement qui marque l'ambition de l'Égypte de s'imposer comme un acteur majeur dans l'industrie de la défense. Profitant de son statut d'armée arabe la plus importante au monde, le pays a attiré des participants de renom, dont l'Arabie Saoudite, la Chine et la Turquie, cette dernière présentant ses avions d'entraînement "Hürjet" dans un geste de rapprochement diplomatique.

Mais l'Égypte ne se contente pas d'organiser des événements. Le pays vient d'annoncer l'acquisition de deux nouveaux avions de transport C-130J-30 auprès de Lockheed Martin, tournant le dos à l'offre russe. Ce choix stratégique souligne la volonté du Caire de renforcer ses liens avec Washington, tout en assurant sa sécurité alimentaire dans un contexte régional instable.

Pendant ce temps, à l'autre bout du monde, le Japon s'apprête à franchir un cap historique. Le pays du Soleil-Levant prévoit un budget de défense record de 57 milliards de dollars pour l'année à venir. "La communauté internationale fait face au plus grand défi de l'après-guerre et est entrée dans une nouvelle ère de crise", peut-on lire dans le préambule du budget. Face à la menace chinoise croissante, Tokyo mise sur le renforcement de ses capacités offensives, avec un accent particulier sur les armes de précision à longue portée. L'Europe, quant à elle, n'est pas en reste en matière d'innovation. L'Eurofighter Typhon, fleuron de l'aviation de combat européenne, a récemment prouvé sa capacité à atterrir sur des routes ordinaires en Finlande. Une prouesse technique qui renforce la polyvalence de l'appareil dans un contexte où les bases aériennes deviennent des cibles privilégiées en temps de guerre. De l'autre côté de l'Atlantique, l'Amérique latine s'ouvre comme un marché prometteur pour l'industrie de défense israélienne. L'Argentine envisage sérieusement l'acquisition de fusils Arad 7 produits par IWI pour remplacer ses FN FAL vieillissants. Le Pérou a déjà franchi le pas en intégrant 10 000 unités de ces fusils dans son arsenal, marquant une transition significative dans l'équipement de ses forces armées. Aux États-Unis, le débat sur le budget de la défense bat son plein. Selon Rob Wittman, vice-président du Comité des services armés, le budget final pour 2025 pourrait atteindre l'astronomique somme de 833 milliards de dollars. Un montant qui reflète l'engagement continu de Washington dans les conflits mondiaux, notamment en Ukraine et au Moyen-Orient. Dans ce paysage en constante évolution, une chose est claire : l'industrie de la défense mondiale est en pleine effervescence. Alors que les tensions géopolitiques persistent et que de nouveaux défis émergent, la course à l'armement et à l'innovation technologique ne semble pas près de s'essouffler.