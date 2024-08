L'Iran informe directement la Hongrie de sa volonté d'attaquer Israël

Le ministre hongrois des Affaires étrangères a informé son homologue israélien, Israel Katz, avoir eu un appel direct de l'Iran annonçant son intention d'attaquer Israël. L'approche de l'Iran envers Budapest - la Hongrie est actuellement présidente de l'Union européenne - est perçue comme une tentative de légitimer une éventuelle attaque et d'atténuer les réactions internationales qui pourraient en découler. Le ministre Katz a rappelé à son homologue hongrois que cette escalade trouve son origine dans les récentes attaques du Hezbollah contre le village druze de Majdal Shams, qui ont coûté la vie à 12 enfants, a ensuite communiqué son bureau. Il a rappelé que depuis le 7 octobre, l'Iran orchestre des attaques contre Israël via ses groupes proxy et directement.

Katz a appelé l'Union européenne et la communauté internationale à imposer un "prix lourd" à l'Iran pour toute action agressive. Il a insisté sur la nécessité d'une réponse ferme de la communauté internationale, soulignant la légitimité d'Israël à se défendre.