L'Iran et la Turquie pressent la Russie d'agir contre Israël

Le président iranien Masoud Pezeshkian a déclaré vendredi à son homologue russe russe Vladimir Poutine que "Moscou devrait être plus activement impliqué concernant les crimes d'Israël", lors de leur première rencontre au Turkménistan depuis l'entrée en fonction de Pezeshkian.

https://x.com/i/web/status/1844731722623053873 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Selon l'agence de presse russe TASS, Pezeshkian a affirmé : "Nous avons parlé de la situation dans la région (Moyen-Orient) et en particulier du fait que la Russie devrait être plus active concernant les crimes commis par le régime sioniste contre les femmes et les enfants dans la bande de Gaza."

Parallèlement, le président turc Recep Tayyip Erdogan a de nouveau critiqué Israël, appelant "la Russie, la Syrie et l'Iran à prendre des mesures plus efficaces pour préserver l'intégrité territoriale de la Syrie." Erdogan faisait référence aux frappes israéliennes en territoire syrien. Le président turc a ajouté : "Nous défendrons la paix en Syrie. Israël est la menace la plus concrète pour la paix dans la région et dans le monde."