L'Iran médiateur de négociations secrètes pour le transfert de missiles russes aux Houthis

Selon l'agence Reuters, l'Iran joue le rôle de médiateur dans des pourparlers secrets entre la Russie et les Houthis pour la fourniture de missiles antinavires Yakhont avancés. La Russie n'a pas encore pris de décision finale quant à la livraison de ces missiles sophistiqués, qui pourraient considérablement améliorer la capacité des Houthis à frapper des navires commerciaux et militaires près des côtes yéménites.

Les discussions portent sur les missiles Yakhont, également connus sous le nom de P-800. Sept sources citées dans le rapport indiquent que la Russie hésite encore à fournir ces missiles aux Houthis. Des experts avertissent que si le transfert a lieu, il permettrait aux Houthis d'attaquer les navires commerciaux en mer Rouge avec une plus grande précision et augmenterait significativement la menace pour les navires de guerre américains et européens opérant dans la région.

Deux sources ont révélé que des représentants houthis et russes se sont rencontrés à Téhéran au moins deux fois cette année. Les discussions ont porté sur la fourniture de dizaines de missiles Yakhont, d'une portée d'environ 300 km. D'autres réunions sont prévues à Téhéran la semaine prochaine.

Fabian Hinz, expert en missiles balistiques interrogé par Reuters, explique que les missiles Yakhont sont bien supérieurs aux capacités actuelles des Houthis : "Ces nouveaux missiles permettraient aux Houthis non seulement de menacer les navires de guerre américains et britanniques en mer Rouge, mais aussi de constituer une menace importante pour l'Arabie saoudite."

Un haut responsable américain a mis en garde contre les graves conséquences de ce transfert de missiles : "Les Saoudiens sont inquiets. Nous sommes inquiets, et d'autres partenaires régionaux sont inquiets", a-t-il déclaré. "Les Houthis causent déjà beaucoup de dégâts en mer Rouge, et cela leur permettrait d'en faire davantage." Il a ajouté qu'une délégation de responsables américains a discuté des négociations entre la Russie et les Houthis avec leurs homologues saoudiens lors d'une visite en Arabie saoudite cet été, et que Washington a directement soulevé la question avec Moscou.

Les aspects techniques du transfert des missiles sont complexes. La Russie devrait aider les Houthis à transférer et à opérer les missiles tout en évitant la détection et l'interception par les États-Unis. De plus, les Houthis auraient besoin d'une formation approfondie sur ce nouveau système.