L’Iran menace de frapper les ambassades israéliennes dans le monde si son ambassade à Beyrouth est visée

Téhéran a averti qu’il ciblerait les ambassades israéliennes à l’étranger si l’État hébreu attaquait son ambassade à Beyrouth, a affirmé un porte-parole des forces armées iraniennes. Cette menace s’inscrit dans un contexte de tensions grandissantes à l’échelle régionale et mondiale alors que le conflit entre l’Iran d’une part et Israël et les États-Unis d’autre part s’intensifie.

Ces dernières heures, les frappes israéliennes sur des cibles à Téhéran et au Liban se poursuivent, tandis que l’Iran multiplie les tirs de missiles balistiques et de drones contre Israël et des bases occidentales dans le Golfe, entraînant la fermeture ou la suspension des services de plusieurs missions diplomatiques étrangères.

Des affrontements ont aussi eu lieu au Liban, avec des combats entre l’armée israélienne et le Hezbollah, et des appels à l’évacuation de nombreux villages du Sud libanais.

Le conflit a déjà fait de nombreuses victimes, notamment en Iran où les frappes ont touché des installations militaires et civiles, et les ripostes ont perturbé la navigation dans le détroit d’Hormuz, un point stratégique pour les flux pétroliers mondiaux.

Face à cette escalade, plusieurs pays alliés ferment temporairement leurs ambassades ou rappellent du personnel, et des appels internationaux à la désescalade se multiplient, sans qu’un accord cessez-le-feu ne se dessine pour l’instant