Le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi a évoqué dans un entretien à Sky News la possibilité d'une attaque des installations nucléaires de son pays par Israël et les États-Unis, adressant un message menaçant aux deux nations. "Si ces deux pays commettent une telle folie et décident d'attaquer, cela conduira à une terrible catastrophe au Moyen-Orient", a-t-il averti. Concernant l'affaiblissement de l'axe de la résistance et de ses branches au Moyen-Orient depuis le début de la guerre à Gaza et au Liban, Araghchi a déclaré que "les alliés de l'Iran ont été affaiblis, mais en même temps, ils parviennent à se reconstruire". Quant à la reprise des négociations avec Washington sur le programme nucléaire, le ministre s'est montré peu optimiste : "Des efforts considérables sont nécessaires pour que l'Iran s'engage dans des négociations avec les États-Unis concernant un nouvel accord nucléaire."

Dans l'interview, Araghchi a vivement critiqué le plan de Trump visant à déplacer les Palestiniens de Gaza pour "nettoyer" la bande, suggérant avec provocation de "déplacer les Israéliens au Groenland". Il n'a pas reconnu le droit des Israéliens à vivre dans leur pays, affirmant que les Juifs n'ont pas le droit d'occuper la terre des Palestiniens.

Depuis la chute du régime Assad en Syrie, le pont terrestre permettant à l'Iran de transférer armes et fonds au Hezbollah s'est effondré, poussant le régime de Khamenei à chercher des alternatives. Selon des sources du renseignement occidental, l'Iran utilise désormais ses diplomates et des compagnies aériennes étrangères pour transférer des fonds à l'organisation terroriste, évitant ainsi la surveillance israélienne des compagnies aériennes iraniennes.

Début janvier, les autorités sécuritaires libanaises ont retenu un avion iranien à l'aéroport de Beyrouth pendant plusieurs heures, soupçonnant des diplomates iraniens de tenter de transférer des millions de dollars au Hezbollah.