L’Iran "prudemment optimiste" sur l’issue des négociations avec Washington

L’Iran se dit « prudemment optimiste » quant à l’issue des négociations en cours avec les États-Unis pour tenter de mettre un terme à la guerre. S’exprimant devant l’Assemblée générale de l’ONU, l’ambassadeur iranien Amir Saeid Iravani a évoqué la possibilité d’un « résultat significatif », tout en soulignant les profondes divergences persistantes entre les deux pays.

« Malgré notre profonde méfiance envers les États-Unis, liée à leur trahison répétée de la diplomatie, nous nous sommes toutefois engagés dans les négociations de bonne foi et nous demeurons prudemment optimistes », a-t-il déclaré.

Le diplomate iranien a toutefois conditionné tout progrès à un changement d’attitude de Washington. « Nous pensons que ces négociations peuvent mener à un résultat significatif, à condition que les États-Unis adoptent une approche rationnelle et constructive et s’abstiennent de formuler des demandes contraires au droit international », a-t-il ajouté.

Ces discussions s’inscrivent dans un contexte de tensions prolongées, marquées par des affrontements indirects et une forte défiance mutuelle. Malgré ce climat, les deux parties poursuivent leurs efforts pour parvenir à une désescalade durable.

Les tractations se poursuivent actuellement sous l’égide du Pakistan, qui tente de faciliter l’organisation d’une nouvelle session de négociations, après l’échec d’un premier cycle tenu à Islamabad le week-end dernier.