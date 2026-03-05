L’Iran se dit prêt à faire face à une invasion terrestre américaine

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a affirmé jeudi que l’Iran était prêt à faire face à une éventuelle invasion terrestre des États-Unis, dans un contexte d’escalade militaire régionale après les frappes menées par Washington et Israël contre la République islamique. Dans un entretien accordé à la chaîne américaine NBC depuis Téhéran, le chef de la diplomatie iranienne a adopté un ton défiant, assurant que son pays était prêt à affronter une telle offensive.

« Nous les attendons », a déclaré Abbas Araghchi à propos d’une possible intervention terrestre américaine. Selon lui, l’Iran est convaincu de pouvoir y faire face, affirmant qu’une telle opération constituerait « un grand désastre » pour les forces américaines.

Le ministre a également exclu toute reprise de négociations avec les États-Unis dans les circonstances actuelles, affirmant que Téhéran n’avait pas demandé de cessez-le-feu malgré les frappes américaines et israéliennes qui se poursuivent sur le territoire iranien. Il a rappelé que lors du précédent conflit de douze jours en 2025, Israël avait selon lui réclamé un cessez-le-feu après avoir échoué à atteindre ses objectifs.

Abbas Araghchi a par ailleurs accusé les États-Unis et Israël d’être responsables d’une frappe meurtrière ayant touché une école primaire dans la ville de Minab, dans le sud de l’Iran. Selon les autorités iraniennes, l’attaque aurait fait 171 enfants parmi les victimes, une accusation que Washington affirme examiner. « Si ce n’est pas l’un, c’est l’autre », a déclaré le ministre, estimant que la responsabilité incombe nécessairement à l’un des deux pays.

Le chef de la diplomatie iranienne a aussi expliqué que l’attaque menée par les États-Unis et Israël avait détruit toute perspective de négociations. La semaine précédente encore, il participait à Genève à des discussions exploratoires avec l’émissaire américain Steve Witkoff et Jared Kushner, proche du président américain Donald Trump. Selon Araghchi, les frappes lancées pendant ces discussions ont profondément entamé la confiance de Téhéran. « Nous n’avons aucune raison de négocier avec ceux qui n’agissent pas de bonne foi », a-t-il affirmé.

Interrogé sur l’avenir politique de l’Iran après la mort du guide suprême Ali Khamenei, Araghchi a indiqué que la succession serait décidée par l’Assemblée des experts, l’organe constitutionnel chargé de désigner le nouveau guide suprême. Il a rejeté toute idée d’ingérence étrangère dans ce processus, affirmant que cette décision relevait exclusivement du peuple iranien.

Malgré l’intensité des combats, le ministre iranien a estimé que cette guerre n’aurait pas de véritable vainqueur. Selon lui, la seule victoire possible pour l’Iran est de « résister aux objectifs illégaux » de ses adversaires.