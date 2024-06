Ce vendredi, 61 millions d'Iraniens sont appelés aux urnes pour élire le prochain président du pays lors d'un scrutin anticipé, après le décès brutal de l'ancien président Ebrahim Raissi dans un accident d'hélicoptère.

À la veille du vote, aucun favori ne se dégage clairement. Sur les six candidats initialement approuvés, quatre restent en lice après le retrait de deux prétendants jeudi. Tous, à une exception près, sont des conservateurs intransigeants, et la moitié d'entre eux font l'objet de sanctions occidentales.

AP Photo/Vahid Salemi, File

Un récent rapport de l'organisation américaine United Against a Nuclear Iran suggère que la manipulation électorale par le régime iranien va bien au-delà du simple filtrage des candidats. Le document met en lumière le rôle du Quartier général culturel et social de Baqiatallah dans une stratégie globale visant à influencer les résultats politiques et culturels en Iran.

Si aucun candidat n'obtient la majorité absolue vendredi, un second tour opposera les deux candidats arrivés en tête le 5 juillet. Le vainqueur, élu pour un mandat de quatre ans, devra faire face à de nombreux défis : crise économique, répression et tensions régionales.

Cette élection revêt une importance particulière pour le régime iranien, qui cherche à renouveler sa légitimité après une baisse constante de la participation électorale. L'année dernière, le taux de participation aux élections législatives avait chuté à moins de 41% au niveau national, et à moins de 10% dans la capitale, Téhéran.