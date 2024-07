L'Iran tente de saboter la campagne de Trump par des "activités secrètes en ligne" (WSJ)

Selon des responsables du renseignement américain, l'Iran tenterait de nuire à la campagne présidentielle de Donald Trump par le biais d'opérations d'influence en ligne. Cette stratégie serait motivée par la crainte qu'un retour au pouvoir du candidat républicain n'envenime les relations avec Washington.

AP Photo/Jeff Dean, File

Le Bureau du Directeur du renseignement national a déclaré lundi au Wall Street Journal que Téhéran "travaille à influencer l'élection présidentielle, probablement parce que les dirigeants iraniens veulent éviter" une escalade des tensions avec les États-Unis. Les agences de renseignement américaines ont récemment modifié leur évaluation de l'implication iranienne dans l'élection présidentielle. Auparavant considéré comme un simple "agent du chaos", l'Iran semble maintenant avoir des objectifs plus spécifiques.

Bien que les officiels n'aient pas explicitement accusé Téhéran de cibler Trump, ils ont souligné que les actions actuelles de l'Iran sont similaires à celles de 2020, où le pays cherchait à affaiblir la candidature de Trump. L'Iran déploierait de vastes réseaux de faux profils en ligne et des "usines à propagande" pour diffuser de la désinformation, tout en menant parallèlement des campagnes internet clandestines visant à influencer subtilement le résultat de l'élection de novembre.

https://x.com/i/web/status/1818047408565338608 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Malgré ces révélations sur l'Iran, les responsables du renseignement ont insisté sur le fait que la Russie demeure la menace la plus sérieuse pour l'intégrité du scrutin. Moscou disposerait de moyens d'influence plus élaborés et, comme en 2016 et 2020, soutiendrait la candidature de Trump.

Pendant son mandat, Trump avait intensifié les tensions avec Téhéran, se retirant de l'accord nucléaire international et ordonnant l'assassinat du général Qassem Soleimani en janvier 2020.

L'administration Biden a récemment détecté une menace accrue de l'Iran contre Trump, suffisamment sérieuse pour justifier des mesures de sécurité supplémentaires pour l'ancien président. La mission iranienne auprès des Nations Unies à New York a nié ces accusations, les qualifiant "d'opérations psychologiques conçues pour stimuler artificiellement les campagnes électorales".