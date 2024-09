L'Iran trompe le monde sur ses projets nucléaires, affirme le chef de l'autorité atomique israélienne à l'AIEA

Moshe Edri, le chef de la Commission israélienne de l'énergie atomique, a lancé un avertissement sans équivoque à la communauté internationale. Lors de la 68e Conférence générale de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), Edri a dressé un tableau alarmant des progrès du programme nucléaire militaire iranien.

"L'Iran continue d'avancer à grands pas", a déclaré Edri, pointant du doigt l'acquisition par Téhéran de technologies cruciales et l'accumulation de matières fissiles en quantités préoccupantes. Mais ce qui inquiète particulièrement les experts, c'est l'ampleur des activités clandestines menées par l'Iran.

Selon Edri, l'AIEA a mis au jour des preuves irréfutables d'activités nucléaires secrètes menées depuis des années sur des sites non déclarés. L'utilisation de matériaux et d'équipements nucléaires non répertoriés soulève de sérieuses questions quant aux véritables intentions de l'Iran. Face à ces révélations, la réponse de Téhéran est jugée insuffisante. "L'Iran a continuellement échoué à fournir des explications techniquement crédibles concernant ces activités", a fustigé Edri, accusant le régime iranien de poursuivre une stratégie de tromperie à l'égard de l'AIEA et de la communauté internationale. Mais le programme nucléaire n'est pas la seule source d'inquiétude. Edri a également mis en lumière le développement par l'Iran de missiles balistiques à longue portée et son soutien aux organisations terroristes dans tout le Moyen-Orient. Cette combinaison explosive fait craindre le pire. "Un Iran doté de l'arme nucléaire et de systèmes de lancement n'est pas une option que ni Israël, ni le monde, ne peuvent ou ne doivent tolérer", a-t-il averti. Dans ce climat de tensions, la Syrie n'est pas en reste. Edri a rappelé que Damas n'a toujours pas fourni d'explications satisfaisantes concernant son réacteur nucléaire clandestin de Deir al-Zour, détruit par Israël en 2007. Cette ombre au tableau ajoute une couche supplémentaire de complexité à la situation déjà explosive de la région.

Alors que le monde a les yeux rivés sur le Moyen-Orient, les révélations d'Edri sonnent comme un appel urgent à l'action. La course contre la montre est lancée pour empêcher l'émergence d'une nouvelle puissance nucléaire dans une région déjà au bord du gouffre.