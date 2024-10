L'Irlande juge "scandaleuse" une demande d'Israël de déplacement d'une partie des troupes de la Finul

Le président irlandais Michael Higgins a vivement réagi samedi à la demande israélienne de "déplacer" une partie de la Force Intérimaire des Nations unies au Liban (FINUL), qualifiant cette requête de "scandaleuse". Cette force, qui compte 347 soldats irlandais parmi ses 10 000 Casques bleus, est déployée le long de la frontière libano-israélienne.

Dans un communiqué ferme, Higgins a dénoncé ce qu'il considère comme une menace envers la force de maintien de la paix et une exigence de retrait de l'ensemble de la FINUL, opérant sous mandat de l'ONU. Le président irlandais a souligné que cette demande constituait non seulement une insulte à l'institution mondiale la plus importante, mais aussi aux soldats et à leurs familles qui risquent leur vie pour la paix. La FINUL a confirmé avoir reçu, le 30 septembre, une demande de l'armée israélienne pour le retrait des Casques bleus de certaines positions, en prévision d'incursions terrestres limitées au Liban. La force onusienne a catégoriquement refusé cette requête.