L'ONU ajoute Israël à la "liste de la honte" pour des violations présumées des droits des enfants pendant la guerre

Israël et le Hamas ont été ajoutés à la « liste de la honte » des Nations unies, qui est jointe à un rapport annuel soumis par le bureau du secrétaire général Antonio Guterres et qui documente les violations des droits des enfants dans les conflits armés.

C'est la première fois qu'Israël et le Hamas figurent sur cette liste, rejoignant ainsi la Russie, l'État islamique, Al-Qaïda, Boko Haram, l'Afghanistan, l'Irak, Myanmar, la Somalie, le Yémen et la Syrie.

Les allégations à l'encontre d'Israël font de ce pays le premier pays démocratique à figurer sur la liste. Les rapports précédents comprenaient des chapitres sur le conflit israélo-palestinien, qui accusaient Israël de graves violations des droits de l'enfant. Cependant, Israël n'a jamais été inclus dans l'annexe qui figure à la fin du rapport et qui énumère les « parties listées qui n'ont pas mis en place de mesures pour améliorer la protection des enfants ». Cette annexe est connue sous le nom de « liste de la honte ». « L'ONU s'est mise sur la liste noire de l'histoire aujourd'hui en rejoignant les partisans des assassins du Hamas. Tsahal est l'armée la plus morale du monde et aucune décision délirante de l'ONU n'y changera rien", a réagi le Premier ministre Benjamin Netanyahou.

Screenshot from UNTV

L'émissaire israélien auprès de l'ONU a filmé Gilad Erdan recevant la notification officielle vendredi de la part du chef de cabinet de Guterres. "Le seul à être mis à l'index aujourd'hui est le secrétaire général dont les décisions, depuis le début de la guerre et même avant, récompensent les terroristes et les incitent à utiliser des enfants pour commettre des actes de terrorisme. Maintenant, le Hamas va continuer à utiliser les écoles et les hôpitaux parce que cette décision honteuse du secrétaire général ne fera que donner au Hamas l'espoir de survivre et ne fera que prolonger la guerre et les souffrances. Honte à lui", a souligné M. Erdan.

"Israël a été témoin de l'hypocrisie des institutions internationales depuis sa création, mais la décision de l'ONU d'aujourd'hui représente un niveau historique", a lui aussi commenté Benny Gantz.