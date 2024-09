L'ONU prête à superviser un cessez-le-feu à Gaza, selon son Secrétaire général

Antonio Guterres, Secrétaire général des Nations Unies, a proposé que l'organisation mondiale joue un rôle dans la supervision d'un éventuel cessez-le-feu à Gaza. Cette déclaration intervient alors que le conflit entre Israël et le Hamas entre dans son douzième mois, marqué par ce que Guterres qualifie de "niveau de destruction et de souffrance sans précédent".

Dans une interview accordée à l'Associated Press, Guterres a souligné l'urgence de mettre fin aux hostilités. "Le niveau de souffrance que nous constatons à Gaza est sans précédent au cours de mon mandat de secrétaire général des Nations Unies", a-t-il affirmé, ajoutant n'avoir "jamais vu un tel niveau de mort et de destruction" en plus de sept ans à ce poste. Tout en reconnaissant qu'il serait "irréaliste" d'envisager un rôle plus large de l'ONU dans l'administration future de Gaza ou dans le déploiement d'une force de maintien de la paix, en raison de la probable opposition d'Israël, Guterres a indiqué que l'organisation serait "disponible pour soutenir tout cessez-le-feu". Le Secrétaire général a évoqué la possibilité d'utiliser la Mission de surveillance militaire des Nations Unies au Moyen-Orient (UNTSO), présente dans la région depuis 1948, pour cette tâche. "De notre côté, c'était l'une des hypothèses que nous avons mises sur la table", a-t-il précisé. Cependant, Guterres a souligné que la mise en œuvre d'une telle initiative dépendrait de l'acceptation des parties en conflit, en particulier d'Israël. "Bien sûr, nous serons prêts à faire tout ce que la communauté internationale nous demandera", a-t-il déclaré, tout en ajoutant : "La question est de savoir si les parties l'accepteraient, et en particulier si Israël l'accepterait."