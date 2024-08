L'ONU s'alarme de l'escalade de violence en Judée-Samarie

La situation en Cisjordanie atteint un "niveau de tension sans précédent", selon un rapport alarmant de l'ONU. "Les récentes opérations antiterroristes menées par Israël dans quatre villes - Jénine, Naplouse, Tubas et Tulkarem - ont provoqué la mort de neuf Palestiniens, dont deux enfants, portant le bilan total à 637 victimes palestiniennes depuis le 7 octobre dernier", a affirmé l'organisation.

Ravina Shamdasani, porte-parole du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, a déclaré que cette escalade "risque d'aggraver sérieusement une situation déjà catastrophique" dans la région. Elle souligne que ce chiffre représente "le plus grand nombre de victimes sur une période de huit mois depuis que l'ONU a commencé à enregistrer les pertes en Cisjordanie il y a deux décennies".

Du côté israélien, 27 personnes, dont des membres des forces de sécurité, ont perdu la vie dans des attaques terroristes en Israël et en Judée-Samarie durant la même période. Cinq autres membres des forces de sécurité sont morts lors d'affrontements avec des terroristes en Judée-Samarie. La porte-parole de l'ONU pointe du doigt l'usage "inutile ou disproportionné de la force par les forces de sécurité israéliennes, notamment contre des enfants jetant des pierres ou des Palestiniens ne présentant aucune menace imminente". Elle dénonce également "les arrestations arbitraires, les actes de torture, les violences des colons, et la destruction de propriétés palestiniennes." Face à cette situation, l'ONU rappelle à Israël ses obligations en tant que "puissance occupante au regard du droit international". Shamdasani insiste sur la nécessité d'"enquêtes approfondies et indépendantes sur les allégations de meurtres illégaux, appelant à ce que les responsables soient tenus pour responsables".

Cette escalade de violence s'inscrit dans le contexte plus large du conflit entre Israël et le Hamas, déclenché par l'attaque terroriste du 7 octobre. Alors que la communauté internationale s'inquiète de l'extension du conflit, la situation en Judée-Samarie apparaît comme un nouveau foyer de tensions potentiellement explosif.