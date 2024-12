L'ONU vote une résolution en faveur de l'UNRWA, Israël dénonce un "cirque diplomatique"

L'Assemblée générale des Nations Unies a adopté ce jeudi une nouvelle résolution concernant la situation humanitaire à Gaza. Par 137 voix contre 12, les États membres ont approuvé un texte initié par la Norvège demandant un avis consultatif à la Cour internationale de Justice (CIJ) sur les obligations légales d'Israël envers les agences humanitaires de l'ONU, particulièrement l'UNRWA.

Cette résolution intervient dans un contexte de tensions croissantes autour de l'action humanitaire dans la bande de Gaza. Elle vise notamment à clarifier les obligations d'Israël concernant le libre fonctionnement des organisations onusiennes sur le terrain.

Face à ce vote, la réaction israélienne ne s'est pas fait attendre. L'ambassadeur d'Israël auprès des Nations Unies, Danny Danon, a vivement critiqué cette décision lors d'une intervention devant l'Assemblée. "Cette assemblée s'accroche au passé alors que la situation sur le terrain évolue rapidement", a-t-il déclaré, citant notamment l'affaiblissement du Hamas et du Hezbollah. "Au lieu de saisir cette opportunité historique pour favoriser la paix et la stabilité, vous choisissez de poursuivre un cycle de haine", a poursuivi le diplomate israélien. Il a également rappelé que 100 otages civils sont toujours détenus à Gaza par le Hamas, tout en pointant du doigt les ambitions nucléaires de l'Iran. L'ambassadeur a conclu son intervention en appelant la communauté internationale à se tourner vers l'avenir : "Pendant que vous vous occupez du passé, l'État d'Israël travaille pour un avenir libéré des forces maléfiques iraniennes. Aidez-nous à faire du Moyen-Orient une région de paix et de stabilité, plutôt qu'un foyer de haine et de terrorisme."

Cette résolution souligne une fois de plus les divisions au sein de la communauté internationale concernant la gestion du conflit à Gaza et le rôle des organisations humanitaires dans la région.