Un avertissement sérieux a été lancé ce lundi par l'un des plus hauts responsables militaires de l'OTAN, appelant le monde des affaires à se préparer activement à un potentiel scénario de guerre. L'amiral Rob Bauer, président du Comité militaire de l'OTAN, a souligné l'urgence pour les entreprises d'adapter leurs chaînes de production et de distribution afin de réduire leur vulnérabilité face aux pressions exercées par des pays comme la Russie et la Chine.

"Si nous pouvons garantir que tous les services et biens essentiels peuvent être fournis quoi qu'il arrive, alors c'est une composante centrale de notre dissuasion", a déclaré l'amiral Bauer lors d'une intervention à Bruxelles devant le Centre de politique européenne.

Le haut responsable militaire a élargi la notion de dissuasion au-delà des seules capacités militaires, soulignant que dans un conflit moderne, tous les outils disponibles peuvent être utilisés comme armes. Il a notamment pointé du doigt l'augmentation des actes de sabotage et rappelé les récentes leçons tirées par l'Europe en matière d'approvisionnement énergétique. Citant l'exemple révélateur de Gazprom, l'amiral Bauer a mis en lumière les risques de dépendance stratégique : "Nous pensions avoir un accord avec Gazprom, mais en réalité, nous avions un accord avec Poutine". Il a établi un parallèle similaire concernant les infrastructures et les biens sous contrôle chinois, soulignant que les accords commerciaux avec la Chine équivalent en réalité à des accords avec le président Xi Jinping. Cette mise en garde intervient dans un contexte de tensions géopolitiques croissantes et souligne la nécessité pour les entreprises occidentales de repenser leurs stratégies d'approvisionnement et de production dans une perspective de sécurité nationale.