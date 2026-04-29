L’UE accorde 45 millions d’euros au Liban pour soutenir les familles vulnérables

L’Union européenne a annoncé l’octroi d’un don de 45 millions d’euros au ministère libanais des Affaires sociales, dans un contexte de guerre entre le Hezbollah et Israël ayant provoqué plus d’un million de déplacés depuis début mars, rapporte le média l'Orient-Le-Jour.

L’annonce a été faite au Grand Sérail, en présence de la ministre Hanine Sayed, du ministre des Finances Yassine Jaber et de l’ambassadrice de l’UE Sandra De Waele.

Sur ce montant, 40 millions d’euros seront consacrés au programme AMAN, dispositif national d’aide en espèces destiné aux familles les plus précaires. Cette enveloppe permettra de financer cinq mois de paiements pour environ 90.000 foyers, sur les 150.000 actuellement éligibles. Les 5 millions restants viseront à soutenir les réformes institutionnelles du ministère, notamment la mise à jour des bases de données afin de mieux cibler les bénéficiaires.

Fait notable, ce financement sera, pour la première fois depuis plusieurs années, directement acheminé via une institution gouvernementale libanaise. Depuis la crise économique de 2019, marquée par une perte de confiance et des accusations de corruption, les aides internationales transitaient essentiellement par des structures externes.

Pour Hanine Sayed, ce soutien constitue « un signe important de confiance envers les institutions nationales », avec pour objectif de « réduire la pauvreté et protéger la dignité » des populations. De son côté, Sandra De Waele a salué un « partenariat direct » reflétant la confiance de l’UE dans la capacité du ministère à mener des réformes et à améliorer l’efficacité de l’aide.