L'UE appelle à un cessez-le-feu immédiat entre Israël et le Hezbollah et soutient la mission de l'ONU au Liban

Les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne ont lancé un appel urgent pour un cessez-le-feu immédiat entre Israël et le Hezbollah, tout en exprimant leur soutien ferme à la mission de maintien de la paix des Nations Unies dans le sud du Liban (FINUL).

Josep Borrell, chef de la diplomatie européenne, a déclaré à l'issue d'une réunion d'urgence : "Les armes doivent maintenant se taire, et la voix de la diplomatie doit parler et être entendue par tous." Il a souligné l'importance de garantir la souveraineté d'Israël et du Liban, mettant en garde contre toute nouvelle intervention militaire qui "aggraverait dramatiquement la situation et doit être évitée".

Les discussions ont également porté sur la nécessité d'accroître l'aide humanitaire et d'améliorer la coordination en prévision de toute situation d'urgence. Le ministre italien des Affaires étrangères, Antonio Tajani, a révélé que les ministres ont envisagé la possibilité d'évacuer les ressortissants européens du Liban, soulignant la gravité de la situation perçue par l'UE. La sécurité des Casques bleus de l'ONU au Liban a été mise en avant comme une priorité absolue. Borrell a insisté sur l'importance cruciale de la FINUL dans le maintien de la stabilité régionale.

Cette prise de position collective de l'UE intervient dans un contexte de tensions croissantes à la frontière israélo-libanaise, avec des craintes d'une escalade du conflit. L'appel à la diplomatie et au cessez-le-feu reflète la volonté de l'Europe de jouer un rôle actif dans la désescalade des tensions au Moyen-Orient, tout en se préparant à d'éventuelles conséquences humanitaires.