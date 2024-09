L'UE craint de voir la Judée-Samarie devenir "une nouvelle Gaza"

Le Haut Représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères, Josep Borrell, a exprimé mardi de vives inquiétudes quant à l'évolution de la situation en Judée-Samarie. Lors d'une réunion ministérielle de la Ligue arabe au Caire, il a mis en garde contre le risque de voir ce territoire "se métamorphoser en une seconde bande de Gaza".

Borrell a pointé du doigt l'escalade des violences depuis le début du conflit à Gaza. Il a dénoncé la multiplication des opérations militaires antiterroristes israéliennes et l'augmentation des affrontements impliquant des résidents israéliens dans la région.

Le diplomate européen a évoqué l'émergence d'un "nouveau front", suggérant l'existence d'une stratégie visant à déstabiliser la Judée-Samarie. Il a accusé certains éléments extrémistes au sein du gouvernement israélien de chercher à saper l'Autorité palestinienne et à provoquer des réactions violentes, dans le but ultime d'"annexer la Cisjordanie et Gaza". Borrell a exprimé sa préoccupation quant aux tentatives de compromettre la création d'un futur État palestinien. Il a averti que sans intervention, la Judée-Samarie pourrait connaître un sort similaire à celui de Gaza, tandis que des groupes prépareraient de nouvelles implantations. Le Haut Représentant a déploré l'inaction de la communauté internationale face à cette situation, soulignant le décalage entre les expressions de sympathie et les actions concrètes. Il a conclu en pointant du doigt ceux qui, selon lui, n'ont aucun intérêt à mettre fin au conflit.