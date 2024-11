"L'UE doit être cohérente au Proche-Orient" : Borrell compare la Crimée et les territoires palestiniens

Josep Borrell, Haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et vice-président de la Commission européenne, s'est exprimé lors de la conférence de la "Coalition pour deux États" à Nicosie, Chypre.

"Le véritable risque se situe entre ceux qui veulent la paix et les droits humains, et ceux qui profitent du conflit", a déclaré Borrell. "Certaines personnes tirent profit du conflit et en ont besoin, c'est pourquoi ils continuent à le promouvoir". Il a souligné l'importance de mettre en lumière la société civile israélienne auprès du monde arabe, tout en faisant connaître les efforts de paix arabes aux Israéliens.

Borrell a particulièrement salué les efforts de la Jordanie, la qualifiant de "première ligne" dans la recherche de la paix régionale. "Que pouvons-nous faire ? Utiliser l'alliance mondiale. Développer une initiative pour soutenir le camp de la paix", a-t-il proposé, tout en admettant n'avoir "aucune illusion sur l'efficacité ou la rapidité" de ce processus. Dans une comparaison avec la situation en Crimée, Borrell a critiqué l'incohérence de la politique européenne : "Lorsque la Crimée a été envahie, nous avons immédiatement décidé d'interdire l'importation de produits de Crimée occupée dans l'UE. Nous n'avons pas fait la même chose concernant les territoires palestiniens". Il a évoqué l'étiquetage des produits, tout en doutant de son application rigoureuse, et a appelé à prendre en compte les décisions de la Cour internationale de Justice avec le même sérieux que pour la Crimée. Concernant l'UNRWA, Borrell a mis en garde : "Ceux qui critiquent l'UNRWA mettent des vies en danger alors que les Palestiniens de Gaza ont besoin d'aide". Il a conclu en soulignant que "l'Union européenne est pertinente quand elle choisit de l'être", suggérant la nécessité d'une approche plus cohérente et engagée de l'UE dans la région.