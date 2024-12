L'UE intensifie son aide humanitaire pour la Syrie dans un moment historique

L'Union européenne vient d'annoncer un renforcement significatif de son assistance humanitaire à la Syrie. Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, a dévoilé un plan combinant un pont aérien humanitaire et une augmentation substantielle des fonds d'aide.

Le dispositif mis en place prévoit l'acheminement de 50 tonnes de matériel médical depuis les stocks européens de Dubaï vers Adana, en Turquie, pour une distribution transfrontalière. En parallèle, 46 tonnes supplémentaires de fournitures médicales, éducatives et d'hébergement partiront du Danemark par voie terrestre. Ces ressources seront confiées à l'UNICEF et à l'Organisation mondiale de la santé pour leur distribution en Syrie.

La Commission européenne a également annoncé une rallonge de 4 millions d'euros pour répondre aux besoins humanitaires les plus urgents, portant l'aide totale à 163 millions d'euros pour 2024. Ces fonds permettront notamment la distribution de kits de traumatologie, le soutien aux établissements de santé et la fourniture de colis alimentaires à plus de 61 500 personnes dans le nord de la Syrie. "L'effondrement du régime d'Assad ouvre de nouveaux espoirs pour le peuple syrien. Mais ce moment de changement comporte aussi des risques et apporte son lot de difficultés", a souligné Ursula von der Leyen. Cette situation intervient après treize années de conflit qui ont laissé le pays exsangue, avec 16,7 millions de personnes nécessitant une aide urgente.

L'escalade des hostilités au Liban a encore aggravé la situation, poussant plus de 560 000 personnes à se réfugier en Syrie. Les développements politiques récents ont entraîné de nouveaux déplacements de population, des pertes en vies humaines et de nombreux blessés, particulièrement dans le nord-est du pays.

Cette nouvelle initiative s'inscrit dans la continuité d'un engagement européen massif. En treize ans, l'UE et ses États membres ont mobilisé plus de 33,3 milliards d'euros en aide humanitaire, développement, assistance économique et stabilisation, tant à l'intérieur de la Syrie que dans la région. La présidente de la Commission doit rencontrer prochainement le président Erdogan pour discuter de l'acheminement de l'aide humanitaire, soulignant l'importance de la coordination régionale dans cette période critique. Face à une situation qui reste volatile, l'Union européenne réaffirme ainsi son engagement envers le peuple syrien, tout en adaptant son aide aux nouveaux défis qui émergent dans cette phase de transition historique.