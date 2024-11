L'UE renforce ses sanctions contre l'Iran et cible son commerce maritime

L'Union européenne a annoncé ce lundi un nouveau train de sanctions contre l'Iran, visant spécifiquement les ports et navires utilisés pour le transfert d'armes, de technologies et de composants iraniens.

Dans sa déclaration, l'UE précise étendre ses mesures restrictives "en réponse au soutien militaire de l'Iran à la guerre d'agression russe contre l'Ukraine et aux groupes armés au Moyen-Orient et dans la région de la mer Rouge". Les nouvelles sanctions ciblent une personne et quatre entités.

AP Photo/Vahid Salem

Concrètement, ces mesures comprennent l'interdiction d'exporter, de transférer ou de vendre depuis l'UE vers l'Iran des composants utilisés dans le développement et la fabrication de missiles et de drones. Les ports iraniens d'Amirabad et d'Anzali sont particulièrement visés, avec une interdiction de toute transaction commerciale, sauf pour des raisons de sécurité maritime ou humanitaires. Parmi les entités sanctionnées figure la compagnie maritime nationale iranienne IRISL et son directeur Mohammad Reza Heydari. L'UE souligne que "depuis des années, les navires d'IRISL sont impliqués dans l'expédition de drones pour le compte des Gardiens de la révolution iranienne". Trois compagnies maritimes russes - MG Flot, VTS Broker et Arapax - sont également ciblées pour leur rôle dans le transport d'armes et de munitions iraniennes à travers la mer Caspienne, notamment des composants de drones destinés aux forces russes en Ukraine.

Ces nouvelles sanctions reflètent la détermination de l'UE à contrer le rôle déstabilisateur de l'Iran dans plusieurs conflits régionaux et son soutien militaire à la Russie.