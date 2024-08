L'Unicef tire la sonnette d'alarme : la malnutrition frappe durement les enfants du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord

Une nouvelle étude de l'Unicef révèle une situation alarmante concernant la santé nutritionnelle des enfants au Moyen-Orient et en Afrique du Nord (MENA). Selon le rapport publié lundi, un enfant sur trois dans cette région souffre de malnutrition sous une forme ou une autre.

Les chiffres sont préoccupants : sur les 77 millions d'enfants touchés, 55 millions sont en surpoids ou obèses, tandis que 24 millions souffrent de dénutrition, se manifestant par des retards de croissance, de l'émaciation ou une maigreur excessive. Adele Khodr, directrice régionale de l'Unicef pour la MENA, qualifie la situation de "choquante en 2024". Elle souligne que seul un tiers des enfants de la région reçoit une alimentation adéquate, une proportion qui risque de s'aggraver davantage. Les causes de cette crise sont multiples. L'Unicef pointe du doigt les habitudes alimentaires inadéquates, le manque d'accès à des aliments nutritifs et à l'eau potable, ainsi que la prolifération d'aliments bon marché mais malsains, riches en sel, sucre et graisses. Le contexte régional complique la situation. Les conflits persistants, l'instabilité politique, les chocs climatiques et la hausse des prix des denrées alimentaires privent de nombreux enfants d'une nutrition adéquate et entravent l'acheminement de l'aide humanitaire. Cette crise s'inscrit dans un contexte mondial préoccupant. Un rapport récent de la FAO et d'autres agences onusiennes révèle que 733 millions de personnes ont souffert de la faim en 2023, soit 9% de la population mondiale. Plus inquiétant encore, 2,3 milliards de personnes sont considérées comme étant en insécurité alimentaire modérée ou sévère.

La pauvreté joue un rôle crucial dans cette crise. Plus d'un tiers de la population mondiale ne peut s'offrir une alimentation saine, ce chiffre atteignant 72% dans les pays les plus pauvres. Face à cette situation critique, l'Unicef appelle à une action urgente et coordonnée. L'organisation souligne la nécessité d'améliorer l'accès à une alimentation nutritive, à l'eau potable et aux soins de santé, tout en s'attaquant aux causes profondes de la pauvreté et de l'instabilité dans la région. Alors que le monde fait face à des défis croissants en matière de sécurité alimentaire, la situation dans la région MENA met en lumière l'urgence d'agir pour protéger la santé et l'avenir des générations futures.