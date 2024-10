L'UNRWA toujours en lice pour le prix Nobel de la paix, le lauréat annoncé vendredi

Malgré la polémique, l'UNRWA (Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine) reste en lice pour le prix Nobel de la Paix 2024, dont le lauréat sera dévoilé ce 11 octobre.

Cette candidature soulève des questions, notamment suite aux révélations de Tsahal sur l'implication présumée de membres de l'UNRWA dans les activités du Hamas à Gaza. Des preuves suggèrent que des infrastructures terroristes auraient été dissimulées dans les locaux de l'organisation.

Face à cette situation, l'ONG israélienne Im Tirtzu a lancé une pétition appelant le comité Nobel à reconsidérer sa décision. À ce jour, près de 12 000 personnes ont signé ce texte adressé à l'Institut de recherche sur la paix d'Oslo, chargé de sélectionner les lauréats. Shai Rosengarten, directeur d'Im Tirtzu, estime qu'attribuer le Nobel à l'UNRWA serait un "échec moral" qui ternirait la réputation du prix.

Cependant, l'UNRWA n'est pas le seul candidat controversé. La Cour internationale de Justice (CIJ) figure également sur la liste, notamment pour ses décisions concernant Israël et la Russie.

Du côté israélien, deux organisations se distinguent parmi les nominés :

EcoPeace Middle East, une ONG environnementale fondée par Gidon Bromberg, qui œuvre pour la paix à travers des projets écologiques transfrontaliers.

Women Wage Peace (WWP) et Women of the Sun (WOS), deux mouvements féminins prônant le dialogue israélo-palestinien. Leur nomination intervient dans un contexte douloureux, marqué par la perte de Vivian Silver, membre de WWP, lors des attaques du 7 octobre.

Ces candidatures soulignent les efforts de la société civile pour promouvoir la paix, malgré un contexte régional tendu. Les organisations insistent sur la nécessité d'une solution politique durable pour garantir la stabilité au Moyen-Orient.