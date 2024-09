L'agence de sécurité nationale bulgare (DANS) a annoncé l'ouverture d'une enquête sur une entreprise potentiellement impliquée dans la vente de bipeurs au Hezbollah, groupe terroriste libanais. Ces appareils ont explosé de manière coordonnée mardi dernier au Liban, faisant au moins 11 morts et 4 000 blessés.

Selon des médias bulgares, la société Norta Global Ltd, basée à Sofia, aurait facilité la vente de ces bipeurs. Distribués par le Hezbollah à ses membres, ces appareils auraient explosé lors d'une attaque présumée menée par Israël. La DANS collabore avec le ministère de l'Intérieur pour éclaircir le rôle de cette entreprise, dont le nom n'a pas été officiellement divulgué. L'analyse des images des bipeurs détruits révèle une conception similaire à celle des appareils fabriqués par Taiwan Gold Apollo. Cependant, Gold Apollo a déclaré que ces bipeurs avaient été produits par BAC Consulting, une société basée à Budapest. Le New York Times a rapporté que BAC Consulting serait en réalité une société écran créée par des agents des services de renseignement israéliens. Ajoutant à la complexité de l'affaire, le site d'information hongrois Telex affirme, citant des sources, que la vente aurait été facilitée par Norta. L'agence de presse Reuters n'a pas pu confirmer immédiatement le lien avec Norta, et les responsables de l'entreprise n'ont pas répondu aux demandes de commentaires. La DANS précise qu'aucune expédition des bipeurs suspects n'a été détectée sur le territoire bulgare. Cette affaire soulève des questions sur la circulation d'appareils potentiellement dangereux et le rôle des entreprises dans des opérations liées au terrorisme. L'enquête en cours devrait apporter des éclaircissements sur cette chaîne d'approvisionnement complexe et ses implications géopolitiques dans une région déjà tendue.