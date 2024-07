La cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris a commencé

Ce soir, vendredi, les Jeux Olympiques de Paris s'ouvriront aux jardins du Trocadéro, marquant le retour de l'événement dans la capitale française après un siècle, et seulement trois ans après l'édition de Tokyo. La cérémonie promet d'être spectaculaire, avec Zinedine Zidane apportant la flamme olympique aux enfants sur la Seine, dans un décor évoquant la mythologie française.

Annegret Hilse / POOL / AFP

Pour la première fois, la cérémonie se déroulera en plein air. Une fumée aux couleurs du drapeau tricolore s'élèvera dans le ciel, offrant un spectacle inédit aux Parisiens depuis leurs balcons. Le traditionnel défilé des athlètes sera remplacé par une parade fluviale, avec plus de 200 pays représentés, dont la Grèce en ouverture et la France en clôture.

Damien MEYER / AFP

Le parcours, longeant la Seine, mettra en valeur les sites emblématiques de Paris. La délégation israélienne de 88 athlètes, menée par le judoka Peter Paltchik et la nageuse Andi Murez, participera à cette parade, avec la présence du président Isaac Herzog. Le défilé se terminera au Trocadéro, où le président Emmanuel Macron et une foule enthousiaste accueilleront les athlètes. Des rumeurs évoquent même une possible performance de Céline Dion.

Valentine CHAPUIS / AFP

Les préparatifs de la fête ont été perturbés par des préoccupations sécuritaires liées au conflit à Gaza et notamment des menaces contre la délégation israélienne et les spectateurs israéliens.

Loic VENANCE / POOL / AFP

Face à ces menaces, le ministre de l'Intérieur français a annoncé une protection renforcée pour la délégation israélienne, complétée par une unité de sécurité israélienne.