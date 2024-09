La Chine accusée de soutenir "substantiellement" la machine de guerre russe

Kurt Campbell, le Secrétaire d'État adjoint américain, a accusé mardi la Chine d'apporter un soutien "très substantiel" à la machine de guerre russe. Ces révélations, faites lors d'une rencontre avec des journalistes à Bruxelles, surviennent après des réunions avec des homologues de l'Union européenne et de l'OTAN.

Selon Campbell, l'aide chinoise va bien au-delà des technologies à double usage, civiles et militaires. "Il s'agit de composants directement appliqués à la machine de guerre russe", a-t-il précisé, soulignant que ces activités sont menées "au plus haut niveau des deux gouvernements" et de manière clandestine. En échange de ce soutien crucial pour une Russie sous sanctions, Moscou aurait commencé à partager avec Pékin des technologies militaires sensibles, notamment dans les domaines des sous-marins, des missiles et de la furtivité aéronautique. Cette collaboration, historiquement limitée, inquiète Washington qui y voit une menace potentielle non seulement pour les États-Unis, mais aussi pour l'Inde, l'Australie, le Japon et la Corée du Sud. Ces déclarations interviennent deux semaines après la visite de Jake Sullivan, conseiller à la sécurité nationale américain, à Pékin, où il a rencontré le président Xi Jinping. Elles marquent une intensification de la pression américaine sur l'Europe pour qu'elle réagisse plus fermement au soutien de Pékin à Moscou dans le conflit ukrainien. Campbell a appelé l'Europe à s'exprimer davantage sur ses préoccupations et a suggéré qu'une surveillance accrue de certaines institutions financières pourrait avoir "des conséquences significatives". La Chine, pour sa part, nie régulièrement fournir des armes à la Russie pour son usage en Ukraine, affirmant maintenir une "position impartiale" sur le conflit.