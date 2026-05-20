La Corée du Sud a vivement critiqué Israël après l’interception de navires de la flottille pour Gaza, à bord desquels se trouvaient des ressortissants sud-coréens.

Lors d’une réunion du gouvernement, le président sud-coréen Lee Jae Myung a affirmé que les citoyens sud-coréens avaient été arrêtés dans les eaux internationales pour des raisons qu’il juge non valables au regard du droit international. Il a qualifié l’action israélienne de « totalement excessive » et s’est interrogé sur la possibilité, pour Séoul, de laisser passer ces arrestations sans protester.

Parmi les personnes présentes à bord figurait le militant sud-coréen Kim Dong-hyeon. Une autre militante sud-coréenne, Kim Ah-hyun, avait également pris la direction de Gaza malgré la révocation de son passeport par les autorités sud-coréennes après une précédente tentative d’entrée non autorisée dans l’enclave.

Israël affirme de son côté que les bateaux tentaient de briser le blocus naval imposé à Gaza. Le ministère israélien des Affaires étrangères a indiqué que les militants interceptés étaient transférés vers Israël, et a qualifié la flottille d’opération de communication « au service du Hamas ».

Les citoyens sud-coréens n’ont pas le droit d’entrer ou de séjourner à Gaza sans autorisation gouvernementale. Les contrevenants s’exposent à une peine pouvant aller jusqu’à un an de prison ou à une amende.