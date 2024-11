La Corée du Sud et l'UE inquiets d'une collaboration russo-nord-coréenne

La Corée du Sud et l'Union européenne ont fermement condamné lundi l'envoi de forces nord-coréennes en soutien à la Russie dans sa guerre contre l'Ukraine, exprimant leurs vives inquiétudes quant aux possibles contreparties technologiques que Moscou pourrait offrir à Pyongyang.

À l'issue d'une rencontre à Séoul, le ministre sud-coréen des Affaires étrangères Cho Tae-yul et le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell ont publié une déclaration commune dénonçant "dans les termes les plus forts" ce déploiement militaire nord-coréen.

Les deux diplomates s'inquiètent particulièrement d'un possible transfert de technologies sensibles de la Russie vers la Corée du Nord, notamment dans les domaines nucléaire et balistique. "Un tel échange menacerait les efforts internationaux de non-prolifération et la stabilité mondiale", ont-ils souligné.

Cette collaboration militaire constitue une "violation flagrante" de plusieurs résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU. Séoul et Bruxelles demandent le retrait immédiat des forces nord-coréennes du territoire russe.

Le rapprochement entre Moscou et Pyongyang, deux pays sous sanctions internationales, suscite une inquiétude croissante dans la communauté internationale, craignant une accélération des programmes d'armement nord-coréens en échange de son soutien militaire à la Russie.