La CPI dénonce les sanctions américaines contre quatre de ses juges et promet de poursuivre sa mission

La Cour pénale internationale a vivement condamné jeudi les sanctions imposées par l'administration Trump contre quatre de ses juges. Le secrétaire d'État Marco Rubio a annoncé ces mesures visant Solomy Balungi Bossa d'Ouganda, Luz del Carmen Ibáñez Carranza du Pérou, Reine Adelaide Sophie Alapini Gansou du Bénin et Beti Hohler de Slovénie. Deux des magistrats sanctionnés avaient autorisé les mandats d'arrêt émis en novembre dernier contre le Premier ministre Benjamin Netanyahu et l'ancien ministre de la Défense Yoav Gallant. Les deux autres avaient validé l'enquête de la CPI sur les abus commis par le personnel américain en Afghanistan.

Dans sa réponse, la CPI a qualifié ces sanctions de "tentative claire de porter atteinte à l'indépendance d'une institution judiciaire internationale qui opère sous le mandat de 125 États parties de tous les coins du globe". La Cour a affirmé qu'elle "soutient pleinement son personnel et continuera son travail sans se laisser décourager". "Cibler ceux qui œuvrent pour la responsabilisation ne fait rien pour aider les civils pris au piège des conflits. Cela ne fait qu'encourager ceux qui croient pouvoir agir en toute impunité", a déclaré l'institution.

Le ministre israélien des Affaires étrangères Gideon Sa'ar a salué ces sanctions américaines, écrivant sur X : "Merci secrétaire Rubio. Vous avez raison. L'abus de pouvoir dangereux de la CPI et l'atteinte illégitime à la souveraineté des démocraties combattant le terrorisme comme les États-Unis et Israël doivent cesser." Ces mesures s'inscrivent dans le cadre d'un décret présidentiel signé par Trump en février, ciblant la CPI. Une semaine plus tard, Washington avait également sanctionné le procureur général Karim Khan.