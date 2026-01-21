La diaspora kurde se mobilise à travers le monde pour alerter sur le sort du Rojava

Les Kurdes multiplient les mobilisations à travers le monde pour attirer l’attention de la communauté internationale sur la situation de leur peuple, notamment dans le nord-est de la Syrie. Des manifestations ont eu lieu ces derniers jours à Paris, en Turquie et à Tel-Aviv, où la communauté kurde d’Israël s’est rassemblée sur la promenade, devant l’annexe de l’ambassade des États-Unis.

En Israël, près de 200 000 personnes sont issues de la communauté kurde. Les manifestants ont brandi les drapeaux des forces kurdes syriennes et appelé au soutien de la région du Rojava, territoire situé au nord et au nord-est de la Syrie, contrôlé en grande partie par les Forces démocratiques syriennes (FDS), dominées par les Kurdes.

La principale crainte exprimée par la diaspora est celle d’un abandon politique. Cette inquiétude s’est renforcée après de récentes déclarations de l’émissaire américain Tom Barrack, appelant les forces kurdes à coopérer avec le pouvoir syrien. Ces propos sont intervenus dans la foulée d’un accord de cessez-le-feu conclu entre le président syrien Al-Shara et Mazloum Abdi, chef des forces kurdes.

Une responsable kurde a indiqué à l’AFP avoir été en contact avec un interlocuteur israélien et a appelé Israël à soutenir la communauté kurde. En début de semaine, le ministre israélien des Affaires étrangères Gideon Sa’ar avait condamné les violences imputées aux forces du pouvoir syrien contre les Kurdes.

Sur le terrain, la situation demeure volatile. Les forces loyales à Damas ont notamment pris le contrôle de la prison d’Al-Hol, qui abrite d’anciens membres du groupe État islamique ainsi que des femmes et des enfants, ravivant les inquiétudes sécuritaires et humanitaires.