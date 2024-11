La famille de Malcolm X réclame 100 millions de dollars aux autorités pour son assassinat

Les héritiers de Malcolm X ont intenté une action en justice d'un montant de 100 millions de dollars contre le département de police de New York (NYPD) et plusieurs agences fédérales, les accusant d'avoir joué un rôle dans l'assassinat du leader des droits civiques en 1965 à l'Audubon Ballroom de Washington Heights.

La plainte, déposée par l'avocat Ben Crump au nom de la famille, allègue que le NYPD, le FBI, la CIA, le Département de la Justice et le gouvernement américain ont "conspiré pour assassiner Malcolm X". Les accusations comprennent l'échec délibéré à assurer sa protection malgré des menaces connues, le retrait de la sécurité la nuit de l'assassinat, l'encouragement actif et l'assistance à l'assassinat, l'inaction des agents présents, et une tentative de dissimulation après les faits. "Malgré leur connaissance de la gravité des menaces, le FBI a non seulement échoué à protéger Malcolm X mais a activement compromis sa sécurité en arrêtant son équipe de sécurité quelques jours avant son élimination", précise la plainte. "Nous recherchons justice pour le meurtre de notre père et voulons que la vérité soit inscrite dans l'histoire", a déclaré Ilyasah Shabazz, fille de Malcolm X. Bien qu'aucune nouvelle preuve n'a été présentée dans le dossier, Crump a révélé en juillet 2023 l'existence d'un nouveau témoin. Dans une déclaration sous serment, ce dernier affirme avoir vu le tireur protégé par les forces de l'ordre dans les instants suivant l'assassinat. "Alors qu'il tentait d'empêcher sa fuite, il a eu l'impression que le NYPD essayait d'aider le tireur à s'échapper", a rapporté Crump. Le NYPD et le FBI ont refusé de commenter la plainte, tandis que le département juridique de la ville de New York a indiqué qu'il "examinait le dossier".