La France et l'Arabie saoudite coprésideront en juin 2025 une conférence sur la création d'un Etat palestinien

Dans une initiative diplomatique majeure, le président français Emmanuel Macron a annoncé qu'il co-présidera avec le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane une conférence internationale en juin 2025, visant à établir un État palestinien.

"Nous avons décidé de co-présider une conférence pour les deux États en juin prochain", a déclaré le président français, faisant référence à Israël et à un futur État palestinien. Cette annonce s'inscrit dans une stratégie diplomatique plus large, Macron précisant que "dans les mois à venir, nous multiplierons et combinerons nos initiatives diplomatiques pour amener chacun sur cette voie." Interrogé sur une éventuelle reconnaissance d'un État palestinien par la France, Emmanuel Macron a adopté une approche prudente, indiquant que celle-ci interviendrait "au bon moment" et lorsqu'elle "déclenchera des mouvements réciproques de reconnaissance." Le président français a souligné l'importance d'impliquer d'autres partenaires, européens et non-européens, qui "sont prêts à avancer dans cette direction mais attendent la France." L'initiative vise également à "déclencher un mouvement de reconnaissance en faveur d'Israël", selon Macron, qui estime que cela pourrait "apporter des réponses en termes de sécurité pour Israël et convaincre que la solution à deux États est une solution pertinente pour Israël." Cette annonce intervient dans un contexte particulier : avant les attaques du Hamas du 7 octobre 2023, l'Arabie saoudite semblait proche d'un accord de normalisation avec Israël, dans le cadre d'un arrangement incluant des garanties de sécurité américaines. Une reconnaissance par l'Arabie saoudite, gardienne des deux lieux les plus saints de l'Islam, constituerait un moment historique dans l'acceptation d'Israël au Moyen-Orient. Cependant, Riyad conditionne toute normalisation à l'engagement d'Israël vers la création d'un État palestinien, une position qui se heurte à l'opposition du gouvernement israélien actuel.