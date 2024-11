La France et les Pays-Bas appliqueront le mandat d'arrêt contre Netanyahou et Gallant

La France et les Pays-Bas ont annoncé jeudi qu'ils respecteront la décision de la Cour pénale internationale (CPI) concernant les mandats d'arrêt émis contre le Premier ministre Benjamin Netanyahou et l'ancien ministre de la Défense Yoav Gallant. La Belgique et la Jordanie ont rapidement suivi avec des annonces similaires.

Cette décision a des implications majeures pour les déplacements des dirigeants israéliens, qui se voient désormais interdits d'entrée dans 124 pays à travers le monde, dont plusieurs alliés traditionnels d'Israël. Parmi les pays concernés figurent l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Espagne, la République tchèque, la Hongrie, la Pologne, la Grèce, l'Australie, le Canada, ainsi que de nombreux pays d'Amérique latine comme l'Argentine, le Brésil et le Mexique.

Cette situation diplomatique sans précédent risque de compliquer significativement les relations internationales d'Israël dans les mois à venir.