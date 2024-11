La France intensifie son soutien humanitaire au Liban

Dans un effort continu pour soutenir le Liban en crise, la France a procédé ce dimanche à l'envoi de 32 tonnes d'aide humanitaire d'urgence. Cette nouvelle livraison, réalisée avec le concours de la Fondation Airbus, s'inscrit dans le cadre des engagements pris par Emmanuel Macron lors de la Conférence internationale de Paris du 24 octobre dernier.

L'aide comprend un assortiment crucial de médicaments fournis par l'association Tulipe, des aliments thérapeutiques de l'entreprise Nutriset, et du matériel éducatif de Bibliothèques Sans Frontières. La distribution sera assurée par un réseau d'acteurs locaux et internationaux, incluant le ministère libanais de la Santé publique, l'UNICEF et diverses ONG, avec le soutien logistique de l'Union européenne.

Cette opération marque une étape significative dans la réalisation des promesses françaises : sur les 100 tonnes d'aide annoncées, plus de 60 tonnes ont déjà atteint leur destination. Ces livraisons viennent compléter les 40 tonnes de matériel médical et de première nécessité acheminées précédemment, dont une partie en collaboration avec le Qatar.

La mobilisation internationale, orchestrée lors de la Conférence de Paris, a permis de rassembler un milliard de dollars d'aide, dont 800 millions dédiés à l'assistance humanitaire et 200 millions au renforcement des forces de sécurité libanaises. La France, fer de lance de cette initiative, s'est engagée à hauteur de 100 millions d'euros, démontrant son rôle moteur dans le soutien au Liban.

Cette action s'inscrit dans un contexte régional tendu, où le Liban fait face à de multiples défis, aggravés par les répercussions du conflit en cours. L'engagement français témoigne d'une volonté de maintenir un soutien concret et durable envers la population libanaise.