La France mobilise la communauté internationale pour le Liban

Dans un contexte de tensions croissantes au Moyen-Orient, la France prend l'initiative d'organiser une conférence internationale dédiée au Liban. Prévue pour le 24 octobre, cette rencontre ministérielle, voulue par le président Emmanuel Macron, vise à rassembler les acteurs clés autour de la situation critique du pays du Cèdre.

Le ministère français des Affaires étrangères a annoncé que cette conférence réunira un large éventail de participants, incluant les États partenaires du Liban, les Nations Unies, l'Union européenne, ainsi que diverses organisations internationales, régionales et de la société civile. L'objectif principal est double : d'une part, répondre aux besoins urgents de protection et de secours de la population libanaise, et d'autre part, explorer les moyens de soutenir les institutions du pays, avec un accent particulier sur les Forces armées libanaises, considérées comme garantes de la stabilité interne.

Cette initiative intervient dans un contexte régional extrêmement tendu. Après les événements tragiques du 7 octobre 2023 impliquant le Hamas et Israël, le conflit s'est étendu au Liban, où Israël mène désormais des opérations contre le Hezbollah. Cette escalade a entraîné le déplacement de plus d'un million de personnes au Liban et d'environ 60 000 habitants du nord d'Israël. La France, par le biais de cette conférence, entend rappeler l'urgence d'un cessez-le-feu et la nécessité d'une solution diplomatique basée sur la résolution 1701 du Conseil de sécurité de l'ONU. L'objectif est de permettre le retour sécurisé des personnes déplacées, tant en Israël qu'au Liban. Par ailleurs, Paris souligne l'importance cruciale de l'élection d'un président au Liban, considérée comme la première étape vers la restauration du fonctionnement normal des institutions politiques du pays. Les chiffres officiels libanais font état d'un bilan humain de 2 000 personnes depuis fin septembre, dont plus de la moitié depuis le début des frappes israéliennes en octobre. Ces opérations ont visé non seulement le sud et l'est du pays, mais aussi la banlieue sud de Beyrouth, un bastion connu du Hezbollah.