La France renforce sa participation à la surveillance du point de passage de Rafah

La France a déployé ce mercredi trois gendarmes spécialisés dans la police aux frontières au point de passage de Rafah, dans le cadre de la mission européenne EUBAM. Cette décision s'inscrit dans le soutien au cessez-le-feu actuel entre Israël et le Hamas.

Ces gendarmes rejoignent une équipe d'une vingtaine de personnels, principalement italiens et espagnols. Leur mission : assurer une présence neutre au point de passage entre Gaza et l'Égypte, et soutenir le redéploiement de l'Autorité palestinienne, alors que plusieurs centaines de civils nécessitant des soins urgents doivent être évacués.

La mission EUBAM Rafah, lancée en 2005, fournit une assistance technique en matière de gestion des frontières à l'administration palestinienne. Ce nouveau déploiement répond à une demande conjointe de l'Autorité palestinienne et d'Israël, validée par les ministres des Affaires étrangères de l'UE le 27 janvier à Bruxelles, en coordination avec l'Égypte. La France réaffirme son engagement pour une paix durable basée sur la solution à deux États et son soutien à l'Autorité palestinienne. Une conférence sur la mise en œuvre de cette solution, coprésidée avec l'Arabie Saoudite, est prévue à New York en juin prochain, comme l'avait annoncé le Président français lors de sa visite à Riyad fin 2024.