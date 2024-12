La France renoue le dialogue diplomatique avec la Syrie post-Assad

La France a marqué un tournant historique dans ses relations avec la Syrie en envoyant, ce 17 décembre 2024, sa première mission diplomatique à Damas depuis douze ans. Cette initiative fait suite à la chute récente du régime de Bachar el-Assad et symbolise la volonté française de soutenir la transition démocratique syrienne.

La délégation française a rencontré un représentant des autorités de transition pour exposer la vision française d'une Syrie nouvelle : une transition politique pacifique et inclusive, respectueuse des droits de tous les citoyens, notamment des minorités et des femmes, tout en préservant l'intégrité territoriale du pays.

Les diplomates français ont également visité l'ambassade de France, fermée depuis 2012, pour évaluer les conditions de sa réouverture. Leur mission a inclus des rencontres avec la société civile syrienne, particulièrement concernant l'aide aux anciens détenus politiques et la lutte contre l'impunité. Un accent particulier a été mis sur la sécurité régionale, notamment la poursuite de la lutte contre Daech et le contrôle des armes chimiques de l'ancien régime. La délégation a également coordonné ses efforts avec les représentants de l'ONU et de l'UE pour optimiser l'aide internationale.