La Haye va enquêter sur les allégations de harcèlement sexuel contre le procureur Karim Khan

L'organe directeur de la Cour pénale internationale de La Haye a décidé ce lundi soir d'ouvrir une enquête externe sur son procureur général, Karim Khan, pour comportement sexuel inapproprié.

Selon un document obtenu par The Guardian, les accusations contre Khan, 54 ans, incluent des attouchements non désirés et du "harcèlement" sur une longue période. Entre autres, il est mentionné un incident où il aurait "collé sa langue" à l'oreille de la femme. Khan nie ces allégations de comportement inapproprié, tandis que quatre sources familières avec les accusations affirment qu'elles incluent également des comportements sexuels coercitifs et des abus de pouvoir.

Il est à noter que Khan a été appelé dans un document interne distribué aux États membres à se retirer temporairement de ses fonctions à la cour permanente des crimes de guerre pendant la durée de l'enquête. Le document, non daté et non signé, publié par Reuters, a été distribué aux États membres par l'équipe de la CPI. Cependant, il reste encore à déterminer qui dirigera l'enquête.

Selon trois sources familières avec la situation, les allégations de comportement sexuel inapproprié concernent le comportement de Khan envers la femme entre avril 2023 et avril 2024. "Les allégations ne concernent pas un ou deux incidents, mais un comportement inapproprié qui s'est produit sur plusieurs mois", a déclaré une source à la CPI.

La victime présumée a raconté à ses collègues que ses premières inquiétudes sont apparues concernant la manière dont Khan a voulu lui tenir la main lors d'un voyage de travail à Londres, après quoi le procureur aurait fait des tentatives répétées d'initier des contacts sexuels non désirés. Les incidents se seraient aggravés avec le temps et se seraient produits dans son bureau au siège de la CPI, dans des chambres d'hôtel lors de voyages professionnels, ainsi qu'à son domicile à La Haye. Selon un document de la CPI décrivant les allégations, elle a rapporté avoir essayé de trouver des excuses pour ne pas être seule avec Khan, mais ses tentatives de s'éloigner de lui ont eu des conséquences négatives sur son lieu de travail.