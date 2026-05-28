La Hongrie rouvre la porte à la CPI : quel risque pour Netanyahou ?

Le Parlement hongrois a approuvé une loi annulant la décision précédente du gouvernement de Viktor Orbán de retirer la Hongrie de la Cour pénale internationale.

Cette décision marque un retour de Budapest à ses engagements envers la CPI, basée à La Haye. Elle a été portée par le gouvernement actuel, dirigé par Péter Medgyar, qui a choisi de revenir sur la position de l’ancien exécutif.

La Hongrie avait déjà engagé des démarches de retrait sous Viktor Orbán. Le nouveau gouvernement a désormais stoppé ce processus et réaffirmé l’engagement du pays à coopérer avec les décisions de la Cour, y compris les mandats d’arrêt.

Cette évolution prend une dimension particulière alors qu’une possible visite de Benjamin Netanyahou à Budapest est évoquée. Le Premier ministre israélien est visé par un mandat de la Cour pénale internationale, ce qui soulève la question de l’attitude des autorités hongroises s’il entrait sur leur territoire.

Le Premier ministre hongrois Péter Medgyar a déclaré que son pays était attaché au droit international. Sans citer directement Netanyahou, il a affirmé que toute personne recherchée par la CPI devait être traitée selon les cadres juridiques en vigueur.

Cette décision pourrait tendre les relations entre Budapest et Jérusalem, alors que la Hongrie avait longtemps été considérée comme l’un des soutiens européens les plus solides d’Israël sous Viktor Orbán.