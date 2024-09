La Maison Blanche ouvre la voie à un possible retour du financement de l'UNRWA

Dans un revirement surprenant, la Maison Blanche a signalé son soutien à la reprise du financement de l'UNRWA (l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine), sous réserve de la mise en place de mesures de responsabilisation appropriées. Cette annonce intervient après la découverte choquante de la participation de plusieurs membres de l'agence à l'assaut du Hamas le 7 octobre dernier.

Lors d'un point presse, John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale, a déclaré : "Compte tenu de la crise humanitaire persistante à Gaza et du rôle essentiel de l'UNRWA dans la distribution de l'aide vitale, nous continuons à soutenir le financement de l'UNRWA, avec des garanties appropriées, des mesures de transparence et de responsabilité intégrées." Cette déclaration marque un tournant significatif dans la politique américaine, après que le Congrès a voté l'année dernière une législation interdisant le financement américain de l'agence jusqu'en mars 2025. Bien que Kirby n'a pas explicitement soutenu la nouvelle législation proposée par les progressistes de la Chambre pour restaurer le financement, son discours ouvre clairement la porte à cette possibilité. La Maison Blanche insiste sur la nécessité de mettre en place des mécanismes de contrôle rigoureux. "Nous pensons que tous ces efforts devraient inclure l'obligation pour l'exécutif de certifier au Congrès que l'UNRWA a mis en œuvre les politiques et procédures appropriées, y compris la vérification de son personnel et tout plan d'enquête sur les rapports crédibles de violations de ces politiques et procédures," a précisé Kirby. Cette position nuancée de l'administration Biden reflète la complexité de la situation. Kirby a souligné l'intention de travailler avec des partenaires internationaux tels que le Japon, le Royaume-Uni, l'Italie, la Suède, l'Allemagne et le Canada pour s'assurer que ces garanties sont adéquates et pour sécuriser des niveaux de financement appropriés pour la mission humanitaire de l'UNRWA. Cette évolution de la position américaine pourrait avoir des répercussions importantes sur la situation humanitaire à Gaza et sur les relations diplomatiques dans la région.