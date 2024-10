La Maison Blanche préoccupée par la fuite de documents sur une potentielle attaque contre l'Iran

Le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, John Kirby, a exprimé lundi la profonde inquiétude du président Joe Biden concernant la fuite récente de documents classifiés relatifs à une éventuelle attaque contre l'Iran.

Lors d'un point presse, Kirby a déclaré : "Nous ne savons pas comment ces documents ont pu être rendus publics. Le département de la Défense mène actuellement une enquête pour déterminer les circonstances de cette fuite." Il a souligné que cet incident "n'aurait jamais dû se produire", reflétant la gravité de la situation aux yeux de l'administration américaine. Le porte-parole a également abordé la question délicate des relations avec Israël dans ce contexte tendu. "Nous laissons aux Israéliens le soin de décider et d'annoncer eux-mêmes leurs actions militaires en réponse à l'attaque iranienne," a-t-il précisé, tout en confirmant que des discussions avaient eu lieu entre les deux alliés concernant les prochaines étapes du conflit. Kirby a réaffirmé la priorité accordée par le président Biden à la libération des otages, soulignant l'importance de trouver une solution diplomatique. Il a également évoqué la situation humanitaire à Gaza, notant une légère amélioration de l'acheminement de l'aide, tout en reconnaissant que les efforts actuels restaient insuffisants. Concernant l'avenir de Gaza, le porte-parole a insisté sur le droit des civils à vivre en paix et en sécurité après le conflit, mentionnant des discussions en cours avec Israël, les partenaires arabes et l'Autorité palestinienne pour établir une "empreinte sécuritaire" dans la région.