La Moldavie va imposer des visas pour les Israéliens

La Moldavie déclare qu'elle va commencer à imposer des visas aux Israéliens en réponse au nouveau système d'autorisation électronique de voyage mis en place par Jérusalem.

Israël a déclaré le mois dernier qu'il mettait en place un système d'autorisation de voyage électronique pour les visiteurs des pays exemptés de visa à partir du mois de juillet. Les visiteurs des pays sans visa auront besoin de l'ETA-IL pour séjourner jusqu'à 90 jours en Israël, alors qu'ils pouvaient auparavant visiter le pays sans cette autorisation. L'ambassadeur de Moldavie en Israël déclare que cette mesure annule de fait l'accord d'exemption de visa entre les deux pays en place depuis 2014.

"Le système ETA-IL aura un impact sur les voyageurs moldaves en Israël, dont beaucoup sont employés par des entreprises israéliennes, et entraînera en fait unilatéralement la cessation du régime d'exemption de visa avec la République de Moldavie par l'État d'Israël", a déclaré l'ambassadeur Alex Roitman sur X.

M. Roitman note que cette décision affectera également les milliers de pèlerins israéliens qui se rendent à Ouman, en Ukraine, en passant par la Moldavie.

"La Moldavie reste attachée à la promotion des liens bilatéraux avec l'État d'Israël dans un esprit de respect mutuel et de réciprocité et est prête à engager des discussions et des négociations sur cette question particulière dans l'intérêt des deux pays et de leurs citoyens", déclare-t-il.