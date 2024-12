En permettant à la France de participer comme observateur du cessez-le-feu au Liban, Israël lui a accordé un point d'appui politique dans son ancienne colonie. Macron a également transformé les mandats d'arrêt de la CPI en monnaie d'échange diplomatique.

Les exigences françaises concernant le retrait d'Israël du territoire syrien – et ses accusations envers Israël de violation du cessez-le-feu au Liban tout en fermant les yeux sur les actions du Hezbollah – révèlent la tentative de Macron d'utiliser Israël pour renforcer l'influence française au Moyen-Orient, particulièrement dans ses anciennes colonies. Cela éclaire les véritables motifs des pressions françaises sur Israël en novembre, utilisant les mandats d'arrêt de la Cour pénale internationale (CPI) contre les dirigeants israéliens comme levier.

Les Français ont exploité ces mandats, les transformant en monnaie d'échange avec Jérusalem. Alors que d'autres pays reconnaissant la CPI restaient silencieux ou déclaraient simplement leur position pour ou contre les mandats, Paris en a fait un spectacle public. Presque tous les grands responsables politiques français, y compris le Premier ministre Michel Barnier et la présidente de l'Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet, se sont exprimés sur "l'importance de défendre les valeurs occidentales" et les "principes de justice" incarnés par les mandats de la CPI.

La France a vivement critiqué les pays qui "osaient" ne pas s'aligner sur cette position, semblant tenter de forger un front uni contre Israël. Malgré sa crise politique et économique actuelle, la France reste l'une des nations clés de l'UE.

Parallèlement, Macron a poussé pour que la France devienne partie prenante de l'accord sur le Liban. Cela a abouti à un arrangement : après des négociations avec Netanyahou, Paris a publiquement abandonné son "soutien inébranlable à la CPI" en échange d'un rôle au Liban. Cette monnaie d'échange très médiatisée a été négociée avec succès. Les médias arabes ont presque immédiatement remarqué ce changement de rhétorique. Les pays qui gardent encore en mémoire les conséquences de la colonisation française, comme la Tunisie, l'Algérie, le Maroc et même le Liban, ont particulièrement critiqué le cynisme français et ce marchandage de principes. Cependant, Macron a une fois de plus prouvé sa maîtrise du marchandage politique : il a annoncé qu'il co-présiderait une conférence internationale avec le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane en juin 2025, visant à établir un État palestinien. Simultanément, les accusations contre Israël concernant ses tentatives présumées de faire dérailler l'accord au Liban ont contribué à faire taire les critiques des nations arabes. De plus, les demandes françaises pour qu'Israël se retire de la zone frontalière en Syrie, cruciale pour la sécurité israélienne, ont réussi à réhabiliter l'image de la France dans la région.

Pourquoi Macron en a-t-il besoin ? Au milieu d'une crise politique causée par l'effondrement économique (le déficit budgétaire a atteint 6,1% du PIB, bien au-dessus de la limite de 3% de l'UE), et la perte du Tchad qui se prépare à expulser le contingent militaire français, le président français impopulaire a besoin de victoires en politique étrangère, même symboliques. Macron voit l'ascension du président élu Donald Trump comme une opportunité précieuse. Trump mettra clairement le Moyen-Orient en priorité à cause d'Israël. Macron souhaite placer la France sur la courte liste des partenaires possibles de Trump si la France reste impliquée dans les discussions sur la région. Lors de la rencontre avec Trump à Paris pendant la reconsécration de la cathédrale Notre-Dame, le président français a tenté d'aborder les sujets liés au Liban et à la Syrie. Bien que Trump a montré peu d'intérêt pour ce dernier, il a confirmé que "Le Moyen-Orient est aussi une grande priorité." Ainsi, le marchandage politique sur les "principes de justice", sous forme de mandats de la CPI, continue de rapporter des dividendes à la France.