La "proposition de transition" des États-Unis permettrait à des troupes israéliennes réduites de rester à la frontière entre Gaza et l'Égypte (NYT)

La nouvelle « proposition de transition » des États-Unis pour un accord de libération d'otages et de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas permettrait aux troupes israéliennes de continuer à patrouiller dans une partie du corridor de Philadelphie le long de la frontière entre Gaza et l'Égypte, rapporte le New York Times, citant des responsables proches des négociations.

Selon le Times, la proposition américaine permettrait à un nombre réduit de soldats israéliens de rester postés le long de la frontière. Toutefois, les responsables affirment que cette proposition sera probablement rejetée par le Hamas, qui a déclaré qu'il ne tolérerait aucune présence israélienne dans la région.

Ils ajoutent que l'Égypte a également exprimé son mécontentement et que des responsables égyptiens ont averti que la présence prolongée de troupes israéliennes poserait des problèmes de sécurité nationale. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a insisté sur le fait qu'Israël ne se retirerait pas de la route, ou du corridor de Netzarim, et que des troupes devaient y être stationnées pour des raisons stratégiques et de sécurité. En début de semaine, les négociateurs israéliens auraient dit au Premier ministre que son insistance sur ces exigences était en train de faire échouer l'accord. Les responsables soutiennent qu'une autre des exigences « non négociables » de M. Netanyahou a également posé des problèmes lors des négociations à Doha le week-end dernier, après que les États-Unis ont demandé de retarder les conversations concernant la demande d'Israël de contrôler les Palestiniens déplacés qui retournent dans la partie nord de la bande de Gaza, afin de s'assurer qu'ils ne transportent pas d'armes.