La Russie livre des systèmes de défense aérienne avancés à l'Iran

Selon des sources iraniennes citées par le New York Times, la Russie aurait commencé à livrer des équipements de défense aérienne et de radar avancés à l'Iran, répondant ainsi à une demande des autorités de Téhéran. Selon les médias d'État iraniens, le nouveau président , Masoud Pezeshkian, a exprimé la volonté de son pays de renforcer ses relations avec la Russie, qu'il qualifie de "partenaire stratégique". Lors d'une rencontre lundi à Téhéran avec Sergei Shoigu, secrétaire du Conseil de sécurité russe et proche allié de Vladimir Poutine, Pezeshkian a déclaré : "La Russie fait partie des pays qui ont soutenu la nation iranienne dans les moments difficiles." De son côté, Sergei Shoigu a indiqué que la Russie est prête "à coopérer pleinement avec l'Iran dans divers domaines",

Le président iranien a également profité de cette occasion pour critiquer les actions d'Israël à Gaza et l'élimination du leader du Hamas, Ismail Haniyeh, à Téhéran la semaine dernière, les qualifiant de "violations flagrantes de toutes les lois et réglementations internationales". Il a également souligné que les positions communes de l'Iran et de la Russie en faveur d'un monde multipolaire "conduiront certainement à une plus grande sécurité et paix mondiale".

"La Russie a des problèmes financiers et bien qu'elle maintienne des liens économiques et culturels avec Israël, Moscou ne peut pas se permettre de rejeter la demande d'aide de l'Iran car elle compte beaucoup sur les drones iraniens dans sa guerre contre l'Ukraine", a déclaré un responsable d'un cabinet de conseil en matière de sécurité et de renseignement, cité par Ynet.

La Russie, qui soutient largement le Hamas et ses alliés depuis le massacre du 7 octobre, a condamné l'élimination de Haniyeh et appelé toutes les parties à éviter les actions pouvant mener à une guerre régionale plus large au Moyen-Orient. Les responsables du renseignement occidental ont déclaré que les liens entre Moscou et Téhéran constituaient une coopération stratégique approfondie, motivée par l'offensive russe avancée en Ukraine et la dépendance russe vis-à-vis des armes iraniennes.