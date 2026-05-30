La Russie rappelle son ambassadeur en Arménie en raison des liens d'Erevan avec l'UE

La Russie a annoncé samedi le rappel de son ambassadeur en Arménie, Sergueï Kopyrkine, pour « consultations », sur fond de tensions croissantes entre Moscou et Erevan au sujet du rapprochement de l’Arménie avec l’Union européenne.

Dans un communiqué, le ministère russe des Affaires étrangères a indiqué que cette décision visait à examiner les mesures prises par les autorités arméniennes en vue « d’un rapprochement avec l’Union européenne, sapant la coopération au sein de l’Union économique eurasiatique ».

Cette annonce intervient au lendemain d’un avertissement lancé par Vladimir Poutine à l’Arménie lors d’un sommet régional au Kazakhstan. Le président russe a estimé que le « scénario ukrainien » avait commencé avec la volonté de Kiev de se rapprocher de l’Union européenne, appelant Erevan à clarifier rapidement son orientation stratégique.

Selon Vladimir Poutine, l’Arménie devra choisir entre une intégration plus poussée à l’Union européenne et son maintien au sein de l’Union économique eurasiatique dominée par Moscou. Il a affirmé qu’il était « impossible de concilier les deux ».

Les tensions entre les deux alliés se sont accentuées ces dernières années. L’Arménie reproche notamment à la Russie son incapacité à la protéger efficacement face à l’Azerbaïdjan lors des récents conflits dans le Caucase.

Dans le même temps, Erevan a multiplié les signes d’ouverture envers les pays occidentaux. Plus tôt ce mois-ci, l’Arménie a accueilli un sommet européen, à l’issue duquel l’Union européenne a salué un « bond en avant » dans ses relations avec le pays.

Cette nouvelle crispation intervient également à une semaine d’élections importantes en Arménie, où le Premier ministre Nikola Pachinian tente de préserver un équilibre délicat entre ses relations traditionnelles avec Moscou et son rapprochement progressif avec l’Occident.

Le rappel de l’ambassadeur russe apparaît ainsi comme un nouveau signal de la pression exercée par le Kremlin pour dissuader Erevan de poursuivre son rapprochement avec Bruxelles.